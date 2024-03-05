Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13316 Sokak'ta dün eski sevgilisini tabancayla boynundan yaralayan kişi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13316 Sokak'ta dün eski sevgilisi Tülay T'yi (25) tabancayla boynundan yaralayan Cengiz K'nin (35) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tülay T'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Cengiz K, dün Gülbahçesi Mahallesi'nde tartıştığı eski kız arkadaşı Tülay T'yi boynundan yaralamış, daha sonra da aracıyla özel bir hastaneye götürmüştü. Polis, zanlıyı hastanede gözaltına almıştı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.