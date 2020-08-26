Adana'da eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde Hıdır A. (49),kuaförden geç dönen eşi Hatice A. (34) ile tartıştı.

Hatice A, tartışmanın ardından üç çocuğundan ikisini yanına alarak annesinin evine gitti.

Daha sonra Hıdır A. telefonla eşiyle görüşüp eve dönmesini istedi.

Hatice A'nın kardeşi Mehmet Ensari A. (22),ablasını tehdit ettiğini öne sürdüğü eniştesinin evine giderek tartıştı.

Tartışma sırasında tabancayla eniştesine ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan Hıdır A, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Bahçeşehir Mahallesi'nde yakalandı.

Saldırıda kullanılan tabanca ise sulama kanalında bulundu.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.