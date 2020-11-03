Adana'da enerji tesisinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı alana dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın sürüyor.Adana Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.Çok sayıda görevlinin katıldığı ve gece boyunca devam eden çalışmalarda, yanan maddenin tarımsal atık balyaları olması nedeniyle müdahalede güçlük çekiliyor.

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