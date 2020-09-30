Adana'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Suriyeli Ammar Kurdo (25),henüz belirlenemeyen nedenle elektrik direğine çıktı.

Elektrik akımına kapılan Kurdo'nun yere düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Kurdo'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kurdo'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.