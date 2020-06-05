Adana'da El Kaide üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.H, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığa tercüman aracılığıyla etkin pişmanlığa dair emniyetteki ifadesi okunarak savunması soruldu.

Sanık H.H, Suriye'de terör örgütü El Kaide içinde faaliyette bulunmadığını savunarak, emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyledi.

''Ebu Mahmud'' kod adını kullanmadığını ve örgütte silahlı eğitim almadığını öne süren sanık, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık H.H'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

. B. Topaloğlu