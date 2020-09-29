Adana'da ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca motosikletini yakmaya çalıştı

Kozan Caddesi'nde denetim yapan trafik polisleri, bir motosiklet sürücüsünün uygulama noktasından kaçtığını fark etti.

Ekipler, peşine düştükleri sürücü Murat K'yi kısa sürede yakaladı.

Ehliyetsiz olduğu için uygulama noktasından kaçmaya çalıştığı belirlenen Murat K, polislerden kendisine ceza yazmamalarını istedi.

Ekiplere direnen ve benzin deposunun kapağını açarak motosikletini yakmaya çalışan Murat K, gözaltına alındı.