Adana'da eğlence mekanında silahlı saldırıya tutuklama

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 25 Ekim'de S.A. (39) ile M.B.B. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada S.A'yı tabancayla bacağından yaralayan M.B.B. olay yerinden kaçtı. Yaralı S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 100 kamera görüntüsünü inceleyerek, A.S'nin kullandığı kiralık otomobille kaçan zanlı M.B.B'nin saklandığı adresi belirledi.

Polis, şüpheli M.B.B. ve onu azmettirdiği öne sürülen A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.B. tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.