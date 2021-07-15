Adana'da döner bıçağıyla tehditle market kasasından 900 lira gasbeden zanlı yakalandı

AA

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna, elinde döner bıçağıyla gelen zanlının markette görevli Y.D'yi (20) tehdit ettiği ve kasadan 900 lira gasbederek kaçtığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden F.A. (31) olduğunu belirlediği şüpheliyi evine düzenlenen baskınla yakaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasaya yönelip ceketinin kol kısmına sakladığı döner bıçağını çıkararak çalışanı tehdit ediyor. Bunun üzerine görevli, kasadan çıkardığı paraları zanlıya veriyor. Görevlinin cep telefonunu kasaya fırlatan zanlı, ayrılırken kasanın önünde gördüğü bir parfüm ve çakmağı da alarak hızla uzaklaşıyor.