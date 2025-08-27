Habertürk
Habertürk
        Adana'da dolmuşa silahlı saldırı; sürücü öldü

        Adana'da dolmuşa silahlı saldırı; sürücü öldü

        Adana'da seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 00:45 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:46
        Dolmuşa silahlı saldırı; sürücü öldü
        Seyhan ilçesinde kullandığı dolmuşla Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta seyir halinde bulunan Orhan Gündüz'e (47) kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı.

        Gündüz'ün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

