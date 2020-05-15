Adana'da dolandırıcılık zanlısı ''sahte polisin'' 10 yıla kadar hapis istendi

AA

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık M.Ö. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin mağdur B.M'yi telefonla arayarak DEAŞ terör örgütüne yardım ettiğinin belirlendiğini söylediği ve bu durumdan kurtulması için hesabına 2 bin 500 lira göndermesini istediği belirtildi.

M.Ö'nün müştekiyi yabancı uyruklu bir kişiye ait cep telefonundan aradığının tespit edildiği ve hesabına para yatırıldıktan sonra iletişimi kestiği ifade edilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen M.Ö. ise suçlamaları kabul etmedi.

. B. Topaloğlu