Adana'da dolandırıcılık sanığı "sahte komisere" 4 yıl 2 ay hapis ve 273 bin lira ceza

AA

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık A.S. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, A.S'nin müştekiyi telefonla arayıp kendisini "komiser Mesut" olarak tanıttığını ve mağdur A.T'yi çeşitli bahanelerle 164 bin 800 lira dolandırdığını belirterek, sanığın dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.S. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kimseyi dolandırmadığını savunan A.S, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 273 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.