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        Haberler Gündem Güncel Adana'da direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi öğretmenin burnunu kırdı | Son dakika haberleri

        Adana'da direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi öğretmenin burnunu kırdı

        Adana'da öfkeli koca, eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni dövdü. Burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen öğretmenin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:41
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        Eşi sınavı geçemeyince öğretmenin burnunu kırdı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V, sürüşünü tamamlayarak bitiş noktasına geldi.

        Sınav görevlileri, hatalar yapması nedeniyle Esma V'yi direksiyon sınavından geçirmedi.

        Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetti.

        Polis, burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baddal A'nın şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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        #adana
        #direksiyon sınavı
        #dayak
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