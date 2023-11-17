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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

        Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü kalp krizi geçirdi. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Feci kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 06:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 06:45
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        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan Ömer Faruk Tunç (66), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Ağzıkaraca Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Faruk Tunç, bu sıra kalp krizi geçirdi.

        TAKLA ATAN OTOMOBİL TARLAYA DEVRİLDİ

        Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunç'un otomobili kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tunç'un cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #adana
        #haberler
        #İmamoğlu
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