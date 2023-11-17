Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan Ömer Faruk Tunç (66), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Ağzıkaraca Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Faruk Tunç, bu sıra kalp krizi geçirdi.

TAKLA ATAN OTOMOBİL TARLAYA DEVRİLDİ Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunç'un otomobili kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tunç'un cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.