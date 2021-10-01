Devriye gezen polis ekipleri kaza yaptı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ayşe Kavlakçı (57) idaresindeki 01 DIB 19 plakalı otomobil, Şevkiye Mahallesi Develi Bulvarı'nda, sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada polis memurları M.D. ve C.C. ile otomobilin sürücüsü Kavlakçı, Hasret Acar (11) ve Gülşen Acar (44) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, kaza yerindeki incelemenin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret etti.