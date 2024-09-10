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        Haberler Gündem Adana'da devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da okul servisi devrildi: 9 yaralı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:44
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        Adana'da okul servisi devrildi: 9 yaralı
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        Çukur Mahallesi'nde E.Ç. idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan servis şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan şoför ile 8 öğrenci sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra yaralanan öğrencilerden 6'sı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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