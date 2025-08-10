Motosiklet devrildi: 2 polis yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı
Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde giden polis motosikleti, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2 polis yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi bölgede bulunan uygulama noktasında görevli polisler yaptı.
Yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
