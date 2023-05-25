Elban, daha sonra yürütülen çalışmalarda yaklaşık 10 bin binanın hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bağımsız bölüm sayısının 60 bini geçmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gerek çadır, gerek yurtlarımız, gerekse diğer şekilde kendilerinin barınmasıyla ilgili çalışmaları yürüttük. Ağırlıklı olarak hasar görmeyen spor salonlarımızda, fuar merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde, düğün salonlarımızda kendilerini barındırdık. En nihayetinde şu anda iki noktaya toplanmış oldu. Birisi Kredi Yurtlar Kurumumuzda barındırıyoruz depremzedelerimizi, diğeri ise konteyner kentlerimiz."