Vali Elban, Adana'da iki konteyner kent çalışması olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biri Şambayadı Mahallesi'ndeki konteyner kentimiz. Burası kamu hariç, 514 konteynerde aile barınacak şekilde tamamlandı. Altyapıları bitti, geçen haftadan itibaren de aile kabullerine başladık. Şu an yerleşen sayısı 122'ye ulaştı. Her geçen gün yeni hak sahipleri geliyor ve onları burada barındırmaya devam ediyoruz. Eğer burası beklediğimiz gibi gider ve dolarsa talep ve hak sahipliğiyle şartlar oluşursa Buruk Mahallesi'nde de 3 ayrı noktada yer ayarladık. Bir tanesinin altyapısını büyük ölçüde tamamladık. Eğer konteyner kent talebi devam ederse orada da yeni konteyner kent kurabileceğiz. Bu alanlarda da 3 bin konteyner kurabiliriz."