Alacak verecek değil! Kadın cinayeti!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, Feke ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, biri kız iki çocuk annesi Durdu Kadem Kızıloluk (61) 30 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızıloluk, boşandıktan sonra bir kamu kurumunda işe girip iki çocuğunu okutarak memur yaptıktan sonra emekli oldu.
ŞİKÂYET ETSE DE RAHATSIZ ETTİ
İHA'da yer alan habere göre Kızıloluk, emekli olduktan sonra yaz aylarını köyü Kızılyer’e yaptırdığı evde geçirmeye başladı. İddiaya göre, 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A. (51), kadını rahatsız etmeye başladı. Kızıloluk, şahsı bir kez şikayet etti ancak Aydın Mehmet A. Kızıoluk’u rahatsız etmeye devam etti.
EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Dün akşam üzeri de Kızıloluk’un evinden komşuları tüfek sesi duydu. Bunun üzerine hemen jandarmaya haber verildi. Jandarma, olay yerine geldiğinde Kızıloluk’u evin bahçesinde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerine haber verildi. Ancak Kızıloluk’un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma yaptığı çalışmada cinayeti maktulü bir yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.’nın işlediğini saptayıp zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.
İKİ ÇOCUĞU TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Kızıloluk’un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından iki çocuğu ve kardeşleri tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
"ABLAMI BİR YILDIR RAHATSIZ EDİYORDU"
Kızıloluk’un kız kardeşi Hatice Kurtuluş Akdeniz, ablasının bir sapık tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Ablamı 1 yıldır rahatsız ediyordu. Ablam onu şikayette etmiş ama o rahatsız etmeye devam etmiş. Bu şahıs çocuğa cinsel istismardan cezaevine yatmış biri. Ablamı öldürdü o kaçtı. Biz bir an önce bu şahsın bulunmasını istiyoruz.
"ALACAK VERECEK MESELESİ DEĞİL"
Bu konu basına alacak verecek meselesi diye yansıdı. Ancak öyle bir durum yok bu adam ablamı saplantı haline getirmiş sürekli rahatsız ediyormuş. Bu bir kadın cinayetidir” diye ağladı.
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