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Eğlenmeye götürdüler, darp edip gasp ettikten sonra bagaja koydular

Adana’da 19 yaşındaki Ali A. ve Tayfun B. birlikte içki içtikleri 49 yaşındaki Selahattin K.’yı dövüp, banka hesabındaki 10 bin TL’yi kendi hesaplarına aktardı. Şüphelilerin bagaja kilitlediği Selahattin K., şüphe üzerine otomobili durduran polis tarafından kurtarıldı.

Giriş: 29.12.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da dehşet! Polis tarafından böyle bulundu
Adana'da dehşet! Polis tarafından böyle bulundu
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İHA

Adana’da darp edilip 10 bin TL’sinin gasp edildiği öne sürülen şahıs kaçırılırken yunus polislerinin yaptığı uygulamada bagajdan çıktı. Şahsı kaçırdığı öne sürülen 2 şüpheli ise tutuklandı.

ZORLA BAGAJA KİLİTLEDİLER

Olay, 27 Aralık akşamı Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali A. (19), babasının arkadaşı Selahattin K.’yi (49) telefonla arayıp, “Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim” dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Ali A. (19), arkadaşı Tayfun B. (19) ile yanlarındaki 2 kızı alarak deniz kenarına gitti. Bir süre içki içen Selahattin K. ile kızlardan E.C. (15) yakınlaştı. Bunun üzerine iki şüpheli, Selahattin K.’yi darp etmeye başladı. Şüpheliler, zorla cep telefonu aldıkları Selahattin K.’nin banka hesabından, kendi hesaplarına 10 bin TL aktardı. Şüpheliler, kaçmaya başlayan Selahattin K.’yi yakalayıp, zorla otomobilin bagajına kilitledikten sonra araçla bölgeden ayrıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde devriye görevindeki motorize yunus ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında Selahattin K. ile karşılaştı. Selahattin K.’nin darp edildiğini gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İfadesine başvurulan Selahattin K., “Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, hesabımdan para aldılar” dediği öğrenildi.
Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerden Ali A. ise ifadesinde ise “Bir süre içtikten sonra dönmeye karar verdik. Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali A. ile Tayfun B., ‘yağma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı, E.C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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