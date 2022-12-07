Adana'da dehşet! Komşusunu sopayla öldürdü!

Adana'da iddiaya göre, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım'da Yunus A. (29), komşusunun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu'ya (20) hakaret etti.

AA'da yer alan habere göre olayı öğrenen baba Cumali Sucu (51), komşusu Yunus A. ile tartıştı.