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Adana'da dehşet! Komşusunu sopayla öldürdü!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga ettiği komşusu 51 yaşındaki Cumali Sucu'nun başına sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli 29 yaşındaki Yunus A., tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 07.12.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da dehşet! Komşusunu sopayla öldürdü! - Haberler
Adana'da dehşet! Komşusunu sopayla öldürdü!
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AA

Adana'da iddiaya göre, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım'da Yunus A. (29), komşusunun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu'ya (20) hakaret etti.

İKİ KOMŞU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Cumali Sucu.
Öldürülen Cumali Sucu.

AA'da yer alan habere göre olayı öğrenen baba Cumali Sucu (51), komşusu Yunus A. ile tartıştı.

SOPAYLA BAŞINA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus A, sopayla Cumali Sucu'nun başına vurup kaçtı. Ağır yaralanan Cumali Sucu, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sucu, doktorların müdahalelerine rağmen 28 Kasım'da hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı Yunus A'yı saklandığı adreste operasyonla yakaladı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli ifadesinde, kavga sırasında rastgele attığı sopanın Cumali Sucu'nun başına isabet ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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