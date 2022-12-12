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Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Özel ekip yakaladı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 çocuk annesi eşi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldüren zanlı Abdullah T. operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, cezaevindeyken eşinin kendisini aldattığını iddia etti

Giriş: 12.12.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da dehşet | Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Özel ekip yakaladı! -Güncel haberler
AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı karısı Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle öldürüp kaçan Abdullah T'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

OPERASYONLA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Abdullah T, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

"CEZAEVİNDEYKEN BENİ ALDATTI"

Şüpheli ifadesinde, yaralama suçundan bir süre önce cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, bu konuda tartıştıkları sırada sinirlenip silahla Müzeyyen T'ye ateş ettiğini belirtti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Abdullah T, 24 Kasım'da evlerinde tartıştığı eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurup kaçmıştı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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