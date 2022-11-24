3 çocuk annesiydi! Katil koca aranıyor!

Adana'da olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.