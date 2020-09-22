Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de çatışmalara katılan ve faaliyette bulunduğu belirlenen 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin kentte kaldığı 5 adresi tespit eden ekipler, belirlenen yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi.

Evlere koçbaşıyla kapıları kırarak giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

,Eren Bozkurt