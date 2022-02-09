Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda Özel Harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Ardından ekipler, koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren polisler, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.