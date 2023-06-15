Adana'da kavga ettiği şüphelilerce darbedilerek bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bir kişinin darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, İ.K'nin kimliği henüz belirlenemeyen şüphelerce darbedilip bıçaklandığını tespit etti.

AA'nın haberine göre; yaralı İ.K. ambulansla önce Çukurova Devlet Hastanesine, ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.