Darbedildiği evden yalın ayak kaçarak kurtuldu

DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi Güneş A'nın yaşadığı müstakil evin önüne gelen Hıdır A, iddiaya göre bahçe duvarından atlayıp, kapıyı kırarak içeriye girdi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Güneş A'ya saldırdığı öne sürülen Hıdır A, kadını darbederek yaraladı. Güneş A, saldırı sırasında evde bulundurduğu biber gazı ile kendini korumak istedi ancak başarılı olamadı.

Çocuklarının önünde Güneş A'yı yaralayan Hıdır A, olayın ardından kaçtı. 2 yaşındaki oğlunu evde bırakan Güneş A, 15 ve 10 yaşlarındaki diğer iki çocuğunu yanına alarak, yaralı halde yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki polis merkezine gitmek için yola çıktı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kadına şiddet ihbarı alan polis, adrese giderken Güneş A'yı evinin birkaç yüz metre uzağında sokak ortasında baygın halde buldu. Darp sonucu aldığı yaralardan dolayı çocuklarının yanında baygınlık geçirdiği anlaşılan Güneş A, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Güneş A'nın evde yalnız bıraktığı bebeğini alan polis, diğer iki çocuğu ile birlikte Akıncılar Polis Merkezi'ne götürdü. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Güneş A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, Hıdır A'yı yakalamak için harekete geçti.