Adana'da çok sayıda silah ele geçirildi: 10 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ve mühimmat temin eden şüphelileri ve adreslerini belirledi.Ekipler, düzenlediği 11 adrese eş zamanlı operasyonda 4 tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 mermi, 2 bıçak, bir dürbün aparatı, 42 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.Ele geçirilen malzemelerle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.