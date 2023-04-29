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Adana'da silahlı kavga kameraya yansıdı: 2'si ağır 3 yaralı

Adana'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Giriş: 29.04.2023 - 03:11 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da çıkan silahlı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı
Adana'da çıkan silahlı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı
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AA

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Aytemuroğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle H.Y, M.G. ve A.P. silahla yaralandı.

AA'nın haberine göre, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen M.G. ve A.P. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, iki grup arasındaki kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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