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        Haberler Gündem Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        Adana'da orman yangını çıktı

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:56
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        Adana'da orman yangını çıktı
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        Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.

        Küçük ve sarp bir alanda devam eden yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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