Adana'da orman yangını çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Giriş: 23.07.2024 - 21:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:56
Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Küçük ve sarp bir alanda devam eden yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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