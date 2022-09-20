Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.