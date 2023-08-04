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        Haberler Gündem Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:14
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        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve arazözler bölgeye sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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