Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Giriş: 04.08.2023 - 18:14
Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve arazözler bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.