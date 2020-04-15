Adana'da cezaevi firarisi ikinci silahlı saldırısında yakalandı

Alınan bilgiye göre, izinli çıktığı açık cezaevine tekrar dönmeyen firari Ö.B. (21),kendisine borç para vermeyen arkadaşı Ö.Ü.D'nin (36) aracına silahla ateş ederek kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yakalamak için çalışma başlattığı Ö.B'nin, dini nikahla yaşadığı M.Ö'nün eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.H.Y'yi (21) silahla öldürmek için Gürselpaşa Mahallesi'ne gittiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

M.H.Y'ye silahla ateş açan Ö.B, bu sırada bölgeye gelen polis ekiplerince müdahale edilerek yakalandı.

Firari Ö.B. "kastan öldürmeye teşebbüs" ve "yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine geri gönderildi.