Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığını belirlediği bir otomobili takibe aldı.

Ekip, aracı D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.

Araçta yapılan incelemede motor bölümünde ve radyo panelinin arkasındaki kısma gizlenmiş kaçak 27 cep telefonu bulundu.

Polis, araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.