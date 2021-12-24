Çalıntı otomobille kaçamadılar: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden çalıntı olduğu ihbarı yapılan 01 AAP 680 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başladı. Takibi sürdüren ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli otomobili Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda durdurdu.

AA'nın haberine göre; ekipler, otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına alırken araçta arama yapıldı. Otomobil, detaylı incelenmek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.