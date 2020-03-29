29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bereketli Çukurova topraklarında çiftçilerin tarlalarına ektiği patatesin kentteki üretim alanı, son 5 yılda 58 bin dekardan 66 bin dekarın, rekolte de yılda yaklaşık 220 bin tondan 250 bin tonun üstüne çıktı.
Geçen 5 yıl içinde, 2018 hariç rekoltesi artış gösteren patatesten 1 milyon 152 bin 298 ton ürün alındı. Bu sene de yaklaşık 60 bin dekara ekilen patatesten 230 bin ton ürünün hasat edilmesi bekleniyor.
"EN GEÇ NİSAN SONLARINDA HASAT BAŞLAYACAK"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patatesin Çukurova yöresinde ekilen ürünlerin başında geldiğini söyledi.
Bu yıl başında kentte etkili olan sağanaktan tarlaların olumsuz etkilendiğini ancak ekilen ürünlerde çok büyük kayıp yaşanmasını beklemediklerini aktaran Doğan, şöyle konuştu:
"Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlar özellikle patates gibi ürünlere yöneldi. Bu dönemlerde vatandaşın bu davranışı normaldir. Böyle bir durumda da patatesin fiyatı artan talep nedeniyle biraz yükseldi. İnşallah Adana'da nisan ayı ortalarında, en geç nisan sonlarında patates hasadı başlayacak. Bu sezon Adana'da 230 bin ton ürün almayı öngörüyoruz."
Adana'da son 5 yılda hasat edilen patates miktarı ile bu yılın tahmini rekoltesi şöyle:
|Yıllar
|Ekim alanı (Dekar)
|Rekolte (Ton)
|2015
|58.011
|219.221
|2016
|61.306
|221.397
|2017
|65.976
|241.196
|2018
|64.033
|219.076
|2019
|66.761
|251.408
|2020 (Tahmini)
|60.000
|230.000
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!