Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

AA

Merkez Çukurova ilçesinde önceki gün evlerinde çıkan tartışmada eşi Dilek G'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin, ifadesinde, yaklaşık 20 gündür ayrı yaşadıklarını, olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini, karısının tartışma sırasında kendisine hakaretlerde bulunduğunu, bu sırada sinirlerine hakim olamayarak bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Hüseyin G'nin, eşini iki çocuğunun gözü önünde bıçakladığı, olaydan sonra sekizinci kattaki daireden aşağıya indirip, "Allah rızası için yardım edin" diyerek çevredekilerden yardım istediği iddia edildi.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adana Adli Tıp Birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli koca çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen yaralı Dilek G'in sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.

Güzelyalı Mahallesi'nde Dilek G. ile boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin G. arasında evlerinde tartışma çıkmış, tartışma sırasında Dilek G'nin kocası tarafından bıçaklandığı öne sürülmüştü.

Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Dilek G, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, şüpheli Hüseyin G. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.