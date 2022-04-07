Adana'da bomba paniği! Bir şüpheli yakalandı

Adana'da Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ömer B'nin üst aramasında, üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, bomba imha uzmanları düzenekte inceleme yaptı.

AA'nın haberine göre; düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. emniyete götürüldü.