Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün, merkez Seyhan ilçesinde Suriyeli Selahaddin El Hasan El Cunid'in (27) caddede pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili firari iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlılar Serkan K. ve dayısı Mehmet U'yu operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehit Duran Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'nde, 23 Ağustos'ta Selahaddin El Hasan El Cunid bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, olayın ardından polis çalışma başlatmıştı.