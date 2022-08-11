Kıraathane işletmecisini öldüren 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, olay yerine motosikletle giden şüphelilerin Tarık T. (23) ve Mehmet Can P. (20) olduğunu belirledi. Zanlıların, Mahmut D'nin evinde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Tarık T, Mehmet Can P. ve Mahmut D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta, Ergün Opcin'in işlettiği kıraathanede silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ergün Opcin, 2 Ağustos'ta Kayalıbağ Mahallesi'nde, işletmeciliğini yaptığı kıraathanede silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.