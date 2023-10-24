GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'ndeki afet evlerinde oturan Tuncay B, ikametine giderken aralarında husumet bulunan komşusu Kemal G. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Kemal G, Tuncay B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Tuncay B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri zanlı Kemal G'yi gözaltına aldı. Tuncay B'nin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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