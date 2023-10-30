Adana'da uyuşturucu müptelası bir genç, eşi ve 1 yaşındaki oğlu evdeyken önce evi yaktı, sonra yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kurşun yağdırdı. Kurşunlar, gencin 14 yaşındaki kız kardeşine isabet etti. Gencin annesi, evladını uyuşturucudan kurtarmak istediğini, satıcıların da bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ekim Perşembe gece yarısı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası 24 yaşındaki uyuşturucu müptelası Halil Çelik, uyuşturucu parası yüzünden eşi Ela (22) ile tartıştı. Bunun üzerine Çelik, eşi ve 1 yaşındaki oğlu İsa evdeyken evi ateşe verip evden çıktı.

İTFAİYEYE ATEŞ AÇTI

Yangın, kısa sürede bütün evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Halil Çelik'in eşini ve 1 yaşındaki oğlunu evden çıkarıp yangına müdahaleye başladı. Halil Çelik, bu sefer de sokağa tabanca ile girerek itfaiyeye ‘neden evi söndürüyorsunuz’ diye bağırıp ateş açtı.

KIZ KARDEŞİNİ VURDU

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, Halil Çelik’in aynı sokakta oturan 14 yaşındaki kız kardeşi Kübra’ya isabet etti. Kübra, her 2 bacağına da isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kız kardeşinin yaraladığını fark eden Halil Çelik ise olay yerinden kaçtı. Kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yangında evin içi ise küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

HER YERDE ARANIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önce evini yakan sonra da kız kardeşine dehşeti yaşatan Halil Çelik’i yakalamak için çalışma başlattı.