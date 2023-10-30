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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da bir kişi önce evi yaktı, sonra kız kardeşini vurdu

        Adana'da bir kişi önce evi yaktı, sonra kız kardeşini vurdu

        Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç, eşi ve 1 yaşındaki oğlu evdeyken önce evi yaktı, sonra yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kurşun yağdırdı. Kurşunlar 14 yaşındaki kız kardeşine isabet etti. Gencin annesi, evladını uyuşturucudan kurtarmak istediğini, satıcıların da bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:50
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        Önce evi yaktı, sonra kız kardeşini vurdu
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        Adana'da uyuşturucu müptelası bir genç, eşi ve 1 yaşındaki oğlu evdeyken önce evi yaktı, sonra yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kurşun yağdırdı. Kurşunlar, gencin 14 yaşındaki kız kardeşine isabet etti. Gencin annesi, evladını uyuşturucudan kurtarmak istediğini, satıcıların da bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ekim Perşembe gece yarısı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası 24 yaşındaki uyuşturucu müptelası Halil Çelik, uyuşturucu parası yüzünden eşi Ela (22) ile tartıştı. Bunun üzerine Çelik, eşi ve 1 yaşındaki oğlu İsa evdeyken evi ateşe verip evden çıktı.

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        İTFAİYEYE ATEŞ AÇTI

        Yangın, kısa sürede bütün evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Halil Çelik'in eşini ve 1 yaşındaki oğlunu evden çıkarıp yangına müdahaleye başladı. Halil Çelik, bu sefer de sokağa tabanca ile girerek itfaiyeye ‘neden evi söndürüyorsunuz’ diye bağırıp ateş açtı.

        KIZ KARDEŞİNİ VURDU

        Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, Halil Çelik’in aynı sokakta oturan 14 yaşındaki kız kardeşi Kübra’ya isabet etti. Kübra, her 2 bacağına da isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kız kardeşinin yaraladığını fark eden Halil Çelik ise olay yerinden kaçtı. Kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yangında evin içi ise küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

        HER YERDE ARANIYOR

        Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önce evini yakan sonra da kız kardeşine dehşeti yaşatan Halil Çelik’i yakalamak için çalışma başlattı.

        “OĞLUMU KURTARIN”

        İhlas Haber Ajansı’na konuşan anne Halime Çelik, oğlunun uyuşturucu batağında olduğunu söyledi. Çelik, “Benim okur yazarlığım yok ama oğlum uyuşturucu kullanıyor. Cebinden sürekli uyuşturucu hap çıkıyor. Önce evini yaktı, sonra da bizi öldürmeye çalıştı. Oğlum evini yaktı bunu görüp bağırdık ve itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi bir baktık ki oğlum sokağın başından silahı sıkmaya başladı. Aileyi öldürecekti. Kız kardeşine isabet etti. Ben 2 senedir işkence yaşıyorum. Ölüyorum şu anda. 1 çocuğum şeker hastası, 1 çocuğum cezaevinde. Bu da uyuşturucu kullanıyor. Ben oğlumun kurtarılmasını, tedavi olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

        "AĞABEYİM MADDE KULLANDIĞI İÇİN BU HALE GELDİM"

        Ağabeyinin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Kübra Çelik ise yaşadığı dehşeti anlattı. Çelik, “Ağabeyimin kurtarılmasını istiyorum. Ağabeyim madde kullandığı için ben bu hale geldim. Okulumdan oldum. Benim şu anda okulda olmam gerekirken ben yataktayım. Ben ayağımı gördüğümde çok korktum. Benim bacağım yerine kafama da kurşun gelebilirdi. Orada hayatımdan olabilirdim” dedi.

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