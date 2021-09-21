Adana'da bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu

Hürriyet Mahallesi'ndeki çıkmaz sokakta bulunan bir müstakil evden silah sesi gelmesi üzerine adresi kontrol eden vatandaşlar, konutun sahibi İsmail İgeç'i avluda pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu.

Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, İgeç'in öldüğünü belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosikletle kaçtığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.