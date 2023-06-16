Adana'da bir çift, 13 yaşındaki kızı darp etti

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen çarşamba günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki ailenin çocukları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D. isimli kadın ve eşi M.D., 13 yaşındaki kız çocuğunu darp etti. Çocuğu yere yatıran R.D., yerde de tokat atmaya devam etti. Çift, bu sırada kavgayı ayırmaya gelen başka çocukları da uzaklaştırdı.

Darp edilen kız çocuğu daha sonra ağlayarak bölgeden ayrıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çocuğun ailesi polis merkezine giderek çift hakkında şikâyetçi oldu.

İfadesi alınan çift daha sonra serbest bırakıldı. Ailelerin bir süre sonra uzlaşıp, barıştıkları öğrenildi.