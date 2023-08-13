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        Haberler Gündem Adana'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Adana'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:15
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        Apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Yeni Baraj Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binadaki yoğun duman nedeniyle teras katta mahsur kalan bir çocuğu kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti.

        Çocuk, itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 2’si itfaiye personeli, 1'i çocuk 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle teras katta hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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