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        Haberler Gündem Adana'da baraj gölüne giren kişi kayboldu - Güncel haberler

        Adana'da baraj gölüne giren kişi kayboldu

        Çukurova ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 00:58
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        Adana'da baraj gölüne giren kişi kayboldu
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        Yusuf E. (22), arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'ne geldi.

        Serinlemek için suya giren Yusuf E. bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf E'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu polise bildirdi.

        Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

        Dalgıçlar Yusuf E'yi bulmak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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