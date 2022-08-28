Baraj gölüne giren iki kişi can verdi!

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, baraj gölünde kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı aramayla baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı.