Balkondan düşen çocuktan acı haber

AA

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde dün bir apartmanın 4. kattaki balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Alya K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; talihsiz çocuğun cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.