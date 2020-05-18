Adana'da avukatlardan çalışması engellenen "Vefa Grubu"na destek açıklaması

AA

Avukatlar, saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubuna destek için Adana Adliyesi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan avukat Adem Sağlam, saldırganların cezalandırılması için adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Birliklerini hedef alan çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubuna yapılanın vandallık olduğunu ifade etti.

Sağlam, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımının engellenmesinin amaçlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Saldırı birlik ve beraberliğimizi hedeflemiştir. Bizler Adanalı sağduyulu avukatlar olarak ülke genelinde ve Adana özelinde özverili çalışmaları ile destan yazan ve gurur kaynağımız olan Vefa Sosyal Destek Gruplarına karşı gerçekleştirilebilecek benzeri vandallıklara da asla geçit vermeyeceğiz. Gayrimeşru düzlemdeki saldırılara karşı meşru yollarla hukuk dersi vereceğiz. Hadisenin oluş şeklini çarpıtmaya, saldırıyı meşrulaştırmaya çalışan, faillere olay sonrası sahip çıkan odakların gayesi birlik ve beraberliğimize kastetmektir. Saldırıyı gerçekleştirenlere ve ardındaki zihniyete karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Adanalı son derece vefalıdır ve 'Vefa'sına sahip çıkacaktır."

- Olay

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, itiraz üzerine tutuklanmıştı.