Adana'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, otobüsle çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.