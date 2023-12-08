Adana'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı
Adana'da asker uğurlama konvoyundaki otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, otobüsle çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HER İKİ ARAÇ DA ASKER KONVOYUNDAYDI
Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Her iki araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.