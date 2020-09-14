Adana'da asayiş denetimlerinde aranan 125 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı.

Denetimlerde kalaşnikof, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği, 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kurusıkı tabanca, 5 kesici alet, çalıntı otomobil, 14 motosiklet ve 7 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 125 kişiyi yakaladı.

Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 15 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem yapıldı.